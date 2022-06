Bakı məktəblərində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının məbləği açıqlanıb.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 2021-2022-ci tədris ilində İdarənin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 778 manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.