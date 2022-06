Ermənistanın diasporla iş üzrə ali komissarı Zareh Sinanyanın Los-Ancelesdə erməni icması ilə görüşü baş tutmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sinanyanı "vətən xaini" adlandıran erməni icması onu ABŞ-da etirazla qarşılayıb.

Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə etirazçıların Sinanyanı “Zareh, satqın” kimi şüarlarla qarşıladığı görülür. Sinanyan dərhal zalı tərk edib, lakin ermənilərlə Sinanyanın bir qrup tərəfdarı arasında əlbəyaxa dava düşüb.

