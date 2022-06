Türkiyə Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar “EFES-2022” təlimini izləmək üçün Türkiyəyə gələn Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Görüş zamanı İkitərəfli və regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri, xüsusilə hərbi təlim sahəsində əməkdaşlıq və müdafiə sənayesi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.



