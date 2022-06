Şəmkirdə dönərdən kütləvi zəhərlənmə - Adları MƏLUM OLDU

Şəmkirdə kütləvi zəhərlənmə qeydə alınıb.

Metbuat.az "APA"ya istinadla məlumat verir ki, hadisə rayonun 5-ci küçəsində yerləşən “Mahmud” dönər satışı məntəqəsində qeydə alınlb.

Belə ki, 2-si uşaq olmaqla 10-a yaxın şəxs zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, dərhal onlara yadım göstərilib.

Zəhərlənən həmin şəxslər aşağıdakılardır:

2013-cü il təvəllüdlü Əlizadə Tamela Orxan qızı

2015-ci il təvəllüdlü Əlizadə Zəhra Orxan qızı

2011-ci il təvəllüdlü Əliyeva Nəzrin Natiq qızı

2018-ci il təvəllüdlü İlyasova Nərminə vüsal qızı

2020-ci il təvəllüdlü İlyasova Nihan Vüsal qızı

1993-cü il təvəllüdlü Rzayev Cəfər Elman oğlu

1999-cu il təvəllüdlü Hüseynov Təbriz Elbəy oğlu

Qafarov Nurlan Mədət oğlu

Vəliyev Qəzənfər Baba oğlu.

