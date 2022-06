Azərbaycanın əməkdar həkimi VƏFAT ETDİ

Azərbaycanın əməkdar həkimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin Nizami rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavini İradə Şixzamanova dünyasını dəyişib.

Mərkəzdən verilən məlumata görə, direktor müavini uzun sürək xəstəlikdən sonra ötən gün evində 65 yaşında vəfat edib.

O, 1993-cü ildən həmin mərkəzdə fəaliyyət göstərib. 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar həkim fəxri adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.