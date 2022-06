Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev Yunanıstan Super Liqasının pley-off oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, Yunanıstan Futbol Federasiyasının dəvətinə əsasən, 35 yaşlı ədalət təmsilçisi çempionatda qalmaq uğrunda keçiriləcək “Veriya” – “Lamiya” ilk final qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək edəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma iyunun 11-də baş tutacaq.

