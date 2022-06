“Sabah” klubu heyətini Azərbaycan millisinin futbolçusu Anatoli Nuriyevlə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb.

Nuriyev karyerası ərzində Ukraynanın “Stal” (2018), “Minay” (2018-2021), “Kolos” (2021-2022) klublarında çıxış edib. Futbolçunun son komandası “Sumqayıt” olub.

O, “Sabah”da 9 nömrəli formada çıxış edəcək.

