Azərbaycan və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi qeyd olunur.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə Pakistan XİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Bu gün Pakistan və Azərbaycan ikitərəfli və çoxtərəfli forumlarda dinamik qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində formalaşmış ümumi dəyərlərə və mədəniyyətə əsaslanan sıx, dostluq münasibətlərinin qurulmasının 30 illiyini qeyd edir”, - məlumatda deyilir.

