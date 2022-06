Bakının Yasamal rayonu ərazisində şiddətli yanğın söndürülüb.

Metbuat.az-a Fövqaladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə yerinə dərhal FHN-nin yanğından mühafizə bölmələri cəlb edilib və yanğın söndürülüb.

Bakının Yasamal rayonu ərazisində şiddətli yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazi yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub.

Yanğının hansı səbəbdən başlaması hələ ki məlum deyil.

