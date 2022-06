Putinə ağır itki: Daha iki polkovnikini İTİRDİ

Rusiya Ukraynada daha iki gənc polkovnikini itirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, 36 yaşlı polkovnik Vadim Gerasimov ölümündən sonra Rusiya Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Digər yüksək rütbəli polkovnik Ruslan Şirin də dünyasını dəyişib.

Onlar müharibənin ilk günündən bu yanan Ukraynada öldürülən 51 və 52-ci rus polkovnikləri olublar.

Qeyd edək ki, Vadim Gerasimov 36 yaşında Rusiyanın bu rütbəyə ad qazanan ən gənc polkovnikidir.

Şəkildə polkovnik Vadim Gerasimov və polkovnik Ruslan Şirin

