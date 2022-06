Polşa Prezidenti Andrzej Duda rusiyalı həmkarı Vladimir Putini Hitlerə bənzədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Putinlə aparılan danışıqlar təəccüb doğurur. Çünki danışıqların mənası yoxdur:

“İkinci dünya müharibəsi vaxtı Adolf Hitlerlə belə danışan var idi? Hitlerin etibarını qorumaq istəyən və ya onu aşağılamaqdan xilas etmək istəyən. Mən heç belə şeylər eşitmədim”.

