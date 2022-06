Bakıda körpünün üstündə qəza olub, yollarda sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Alı Mustafayev küçəsində, 3-cü mkr dairəsində, körpünün üstündə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hərəkət sıxlığına səbəb olub.

