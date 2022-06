“Ankarada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu arasında baş tuan görüş zamanı Ukrayna limanlarındakı taxılın ixracı ilə bağlı razılaşma əldə edilməyib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, təkliflər olsa da, nəticə əldə edilməyib. Qeyd edək ki, taxılın ixracı üçün BMT-nin iştirakı ilə Rusiya, Türkiyə və Ukrayna arasında birgə mexanizmin qurulması gündəmdədir.

