Bu il Antalyaya rus turist axını 45 faiz azala bilər - Rusiya Turoperatorları Assosiasiyası

"Rusiyadan 2022-ci ilin yekunlarına görə, hava nəqliyyatının hazırkı həcmi nəzərə alınmaqla Antalyaya rusiyalı turist axını 2019-cu illə müqayisədə 45 faiz azalaraq, təxminən 3 milyon nəfər təşkil edə bilər".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Turoperatorları Assosiasiyası (ATOR) məlumat yayıb.Açıqlamada qeyd olunur ki, 2022-ci ildə təxminən 2,9-3 milyon rusiyalı Antalyada dincələ bilər.

"Bu rəqəm 2019-cu ildəkindən 45 faiz azdır. Rusların iyunun əvvəlində Antalyaya gəlişlərinin həcminə görə, bu ay Rusiya Federasiyasından 500 minə yaxın turistin səfər edəcəyi gözlənilir. Bu rəqəm pandemiyadan əvvəlki 2019-cu ilin iyun ayı ilə müqayisədə isə 42 faiz azdır".

Qeyd edək ki, turist axının azalmasına səbəb Rusiyaya qarşı Qərb ölkələrinin sanksiyalar tətbiq etməsidir.

