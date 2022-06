Azərbaycanlı müğənniyə səhnədə 5 min manat verdilər - VİDEO

Müğənni Dəniz Firudinli yeni xəbərlə gündəmə gəlib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, iştirak etdiyi məclislərdən birində sənətçiyə gözlənilməz hədiyyə və xeyli pul göndərilib.

Firudinli ona təqdim edilən hədiyyə və pul qarşısında təəccübünü gizlədə bilməyib. Sənətçinin hədiyyəsi səhnəyə gətirildikdən sonra ona təqdim edilən pul da hesablanıb. Firudinliyə göndərilən vəsaitin 5000 AZN olduğu açıqlanıb.

Xatırladaq ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə sənətçiyə bahalı villanının hədiyyə edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı.

