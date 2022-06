Ukraynanın daha bir sabiq idmançısı Rusiya ilə müharibədə həlak olub.

Metbuat.az yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, tanınmış boksçu, gənclər arasında Avropa çempionu və ölkə kubokunun gümüş mükafatçısı Viktor Ponyatenko dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, idmançı müharibənin ilk günlərindən döyüş tapşırığını yerinə yetirib.

