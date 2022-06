Bu ilin I rübündə Azərbaycandan kapital axını 1 195,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, ötən ilin eyni dövründə əks proses baş verib - ölkəyə 14,4 milyon dollar kapital axını qeydə alınıb.

