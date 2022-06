Yaponiya hökuməti iki ildən sonra sərhədlərini xarici turistlər üçün açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya hökumətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, pandemiyaya görə, turistlər üçün bağlı olan sərhəd artıq tam açılıb. Lakin ölkəyə gələn turistlər üçün tibbi maska və koronavirus testi şərti qüvvədə qalıb. Pandemiyanın səngidiyi ölkə turistləri üçün bu şərt qüvvədə deyil.

