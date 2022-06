Bakıda "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 12:35-də ikinci dərəcəli pilotlar sərbəst yürüşə başlayıblar. Test yürüşünün təxminən saat 13:20-də başa çatacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi iyunun 12-dək davam edəcək.

