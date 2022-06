Bakıda "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sərbəst yürüş başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Formula 2"nin ilk sessiyasının qalibi "Hitech Grand Prix"in pilotu Juri Vips olub.

"Carlin" komandasından Liam Louson ikinci, Vipsin komanda yoldaşı Markus Armstronq isə üçüncü olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.