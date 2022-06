“Neftçi” klubu qapıçısı Kamran İbrahimovla yollarını ayırıb.

Metbuat.az "Neftçi"nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı qolkiperin başa çatan müqaviləsi yenilənməyib.

Qeyd edək ki, “Neftçi”nin yetirməsi olan İbrahimov əsas komandanın heyətində 10 rəsmi oyunda meydana çıxıb.

