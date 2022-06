"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini izləyənlər arasında şəhid və qazi ailərinin üzvləri də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı onlara dəvət göndərilib.

Fəxri qonaqlar Azərbaycan Qran Prisini 3 gün tribunadan izləyə biləcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi iyunun 12-də başa çatacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.