Rusiyadan ŞOK: 3-cü ölkə müharibəyə qoşulur - Ukraynaya yerləşdilər

“Polşa fəal şəkildə Ukrayna torpaqlarına yerləşməyə başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, 3-cü ölkənin Ukraynaya fəal dəstəyi müharibəni daha da instensivləşdirəcək. Polşalı siyasətçilərin Prezident Vladimir Putini Hitlerə bənzətməsini də tənqid edən Lavrov, onları Polşa tarixini yaxşı oxumağa çağırıb. Ukraynanın Putin və rus siyasətçilərə qadağa tətbiq etməsini isə Lavrov “Uşağın öz-özünü əyləndirməsi” kimi dəyərləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.