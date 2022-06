Hindistanda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər 75 yaşlı qadının vəfat etdiyi barədə ailə üzvlərinə məlumat veriblər. Cəsəd təhvil verilib. Prosedurlardan sonra ailə başçısı həyat yoldaşını dəfn edib. Lakin o evə qayıdandan sonra arvadını evdə görəndə şoka düşüb. Məlum olub ki, xəstəxanada səhvə yol verilib. Həkimlər xəstənin yaxınlarına zəng edərkən səhvə yol veriblər. Nəticədə onlar ölən şəxsin deyil, evə buraxılmaq üzrə olan xəstənin yaxınlarına zəng ediblər.

