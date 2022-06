Braziliya meymunçiçəyinə ilk yoluxma faktı aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki həmin şəxs İspnaiya və Portuqaliyayadan döndükdən sonra onda virusun əlamətlərinə rast gəlinib.

