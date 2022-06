Yunanca təhdid edən Ərdoğana türkcə cavab verdi: Sərt qarşılıq verməyə cəsarəti çatmadı / FOTO

Yunanıstan müxalifətinin lideri Aleksis Çipras Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yunanca yazdığı hədələrinə türkcə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yunanıstan suverenliyinə qarşı təhdid təşkil edəcək tədbirlərə cavab verəcək:

“Gəl təhdidlərə son qoyaq və beynəlxalq hüquq çərçivəsində dialoqa geri qayıdaq.”.

Qeyd edək ki, Ərdoğan yunanca mesajında yazmışdı:

“Yunanıstanı 1 əsr əvvəl olduğu kimi peşman olacaq xəyallarından və fəaliyyətlərindən uzaq durmaya çağırır, ağlını başına alması barədə xəbərdar edirik. Türkiyə Egey dənizindəki haqqlarından imtina etməyəcək. Beynəlxalq müqavilələr adaların silahlandırılacağı təqdirdə Türkiyəyə cavab tədbirləri görməsi barədə səlahiyyətlər verib və Türkiyə bunu icra etməkdən çəkinməyəcək”.

