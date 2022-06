“Formula-1”: Bu gün ilk qaliblər bəlli olacaq

“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövsümün səkkizinci mərhələsinin ikinci günündə ilk qaliblər müəyyənləşəcək.

“Formula-2”də sprint yarışının ən sürətliləri bəlli olacaq.

Qran-prinin ikinci günündə “Formula-1” pilotları iki dəfə trekə çıxacaqlar. Onlar öncə üçüncü – sonuncu sərbəst yürüşdə məşq edəcəklər. Ardınca sıralama turunda mübarizə aparacaq iştirakçılar əsas yarış üçün mövqelərini dəqiqləşdirəcəklər.

Azərbaycan Qran-prisi

11 iyun

13:30-14:20. “Formula-2”. Sprint yarışı

15:00-16:00. “Formula-1”. Üçüncü sərbəst yürüş

18:00-19:00. “Formula-1”. Sıralama turu

Qeyd edək ki, yarış iyunun 12-də yekunlaşacaq.

