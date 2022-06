“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisini izləmək üçün ölkəmizə gələnlər arasında məşhur bloqçular da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyaca tanınmış bloqçu “Sadaf” paytaxt Bakıya təşrif buyurub.

Sosial şəbəkələrdə 2 milyona yaxın izləyicisi olan “Sadaf” Bakıda “Formula-1” yarışlarının keçirildiyi məkandan görüntülər paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

