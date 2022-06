Bakıda yolda təmir işləri görülür, sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Abdulvahab Salamzadə küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti təmir işləri ilə əlaqədar olaraq sıxlıq müşahidə olunur.

