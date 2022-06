Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az "Modern.az"a istinadla xəbər verir ki, nazirin əmisi Tofiq Babayev bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Tofiq Babayev yaradıcılıqla məşğul idi. O, Tofiq Xəzər imzası ilə çıxış edirdi. Mərhum "Bərdədən görünən dünya" adlı 16 cildlik roman-epopeyanın müəllifidir.

Tofiq Babayev Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdcüsü idi.

Allah rəhmət eləsin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.