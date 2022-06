Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinda zərcirvari qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, finişə az qalmış XXI - sonuncu dövrədə bolidlər bir-biri ilə toqquşub.

Nəticədə avtomobillərdən biri alovlanıb. Mübarizəni dayandıranlar arasında "Charouz Racing System"də çıxış edən türkiyəli pilot Cem Bölükbaşı da var. Bölükbaşı “Trident”in sürücüsü Kalan Vilyamsla toqquşub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi iyunun 12-də başa çatacaq.

