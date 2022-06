UEFA Millətlər Liqasının 3-cü turunda Ukrayna millisi ilə Ermənistan milli komandası qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna millisinin üstünlüyü şəraitində keçən görüşdə Ermənistən 3:0 hesabı ilə məğlub olub.

Ukrayna - Ermənistan 3:0

Qollar: Ruslan Malinovski 61, Aleksandr Karavayev 77, Vitali Mikolenko 83

