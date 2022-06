Müğənni İbrahim Borçalının qızının doğum günüdür.

Metbuat.az big.az-a istinadənxəbər verir ki, bu barədə İbrahim "Instagram" hesabında məlumat verib. O, qızı ilə olan fotosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, müğənninin oğlu Rəhim Gürcüstanda dostu ilə birlikdə ağır qəzada dünyasını dəyişib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik.

