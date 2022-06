​Bu gün “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulacaq

Bu gün, yarışın üçüncü günündə ölkəmizdə altıncı dəfə keçirilən turnirin 8-ci mərhələsinin qalibinin adına aydınlıq gələcək.

Qran-priyədək “Formula-2”də sonuncu yarış təşkil olunacaq. Bundan sonra əsas mübarizəyə hazırlıq başlayacaq. Bunun ardından Azərbaycan himni səslənəcək. Saat 15:00-da Qran-prinin startı veriləcək. Təxminən 2 saatlıq yarışın ardınca mərhələ qaliblərinin mükafatlandırılması nəzərdə tutulub.

Azərbaycan Qran-prisi

12 iyun

11:05-12:10. “Formula-2”. Yarış

14:44-14:46. Dövlət Himni mərasimi

15:00-17:00. “FORMULA-1”. Azərbaycan Qran-prisi

