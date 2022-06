ABŞ ölkəyə gələnlər üçün koronavirus testindən keçmək tələbini ləğv etdi

ABŞ-da ölkəyə gələnlər üçün məcburi koronavirus testindən keçmək tələbi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Federal Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin (CDC) müvafiq qərarı bazar günü Şərqi Sahil vaxtı ilə saat 00:01-də qüvvəyə minib.

Göstərilən vaxtdan sonra yerli hakimiyyət orqanları başqa ölkələrdən ABŞ-a hava ilə səyahət edən sərnişinlərindən təyyarəyə minməzdən əvvəl neqativ COVID-19 testi və ya xəstəliyə yoluxaraq sağalma haqqında sənəd tələb edilmir.

Bununla belə, ABŞ vətəndaşı və miqrasiya vizası olmayan sərnişinlər yola düşməzdən əvvəl peyvənd olunma haqqında sertifikat təqdim etməlidirlər.

