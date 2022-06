Lukaşenkonun oğlu Nikolay Lukaşenko məktəbi bitirib.

Mtebuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, Belarus Respublikası Prezidentinin oğlu orta məktəbi bitirib, sertifikat və qızıl medal alıb. Nikolay buraxılış mərasiminə mavi rəngli kostyumda gəlib, yanındakı məzun qız isə sarı paltarda onun yanında dayanıb.

İzləyicilər fotolarda Ukrayna bayrağını görüblər.

Onun məzun günündən kadrlar ONT kanalı tərəfindən YouTube-da yayımlanıb. /konkret.az/

Həmin kadrları təqdim edirik:

