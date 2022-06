Azərbaycan Qran-prisində günün ilk qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xoşagəlməz hadisə “Formula-2” yarışında yaşanıb.

Yarışın əvvəllərində Olli Kalduell (“Kampos”) ilə Amauri Kordell (“Van Amersfoort”) toqquşub. Bu səbəbdən hər iki pilot mübarizəni davam etdirə bilməyib.

