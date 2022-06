"Ətraflı hesablamalar nəticəsində bu artımı müəyyənləşdirmək olacaq. Bu gün inflyasiya tempi 20 faizdirsə, daha həssas əhalinin hissəsinə pensiya və təqaüdlərə 20 faiz əlavələr edilə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "ARB24"də yayımlanan "Nə Baş Verir?" verilişində qonaq olan iqtisadçı-ekspert Eyyub Kərimli bildirib.

kspert əlavə edib ki, neftin qiymətinin artması ölkəyə böyük təsiri olsa da bu, inflyasiyanın qarşısını almaq üçün əhəmiyyətli alət deyil.

