Tanınmış radioaparıcısı ərə getməyə hazırlaşır.

Metbuat.az Azmedia-ya istinadən bildirir ki, 42 yaşlı aparıcı ötən gün ailə quracağını elan edib.

Aparıcı ərə gedəcəyini elan etdikdən bir gün sonra "The Sun" nəşri onun çılpaq şəkillərindən ibarət fotosessiya hazırlayıb.

Qeyd edək ki, hazırda "Heart FM"-də işləyən aparıcı Kelli Bruk ( Kelly Brook ) özündən 5 yaş kiçik italyalı modellə ailə qurur. Kelli əvvəllər model kimi fəaliyyət göstərib və dəfələrlə çılpaq halda kamera qarşısına keçib.

