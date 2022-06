Əhaliyə sel və daşqın təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edildi - Bu ərazilərdən uzaq durun

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) əhaliyə müraciət edərək, sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı tövsiyə edib.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən bildirilib.

"İyun ayının 10-da axşam saatlarından etibarən Daşkəsən rayonunda yağan güclü yağış nəticəsində bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçib, bir sıra kommunikasiya xətlərinə, körpülərə, vətəndaşların təsərrüfatlarına ziyan dəyib, bir neçə avtomobili sel aparıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb", - nazirlik qeyd edib.

"Hazırda aidiyyəti qurumlar selin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə məşğuldur.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, belə bir təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmağı və Nazirliyin “112” qaynar telefon xəttinə məlumat verməyi tövsiyə edir", - nazirlikdən əlavə edilib.

