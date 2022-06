“Bu gün avtomobildə inanılmaz tempimiz var idi”.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi Maks Ferstappen deyib.

“Red Bull”un pilotu Bakı trasındakı qələbəsini şərh edib: “Bolidin balansından çox məmnunam. Komanda olaraq 1-2-ci yerlərdə qərarlaşdığımız üçün, həqiqətən də, xoş gündür”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisində Serxio Peres (“Red Bull”) ikinci, Corc Rassell (“Mercedes”) isə üçüncü yeri tutub.

