"Avroviziya" təmsilçilərimizdən olan Safurə Əliyeva övladları ilə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə yaşayan müğənni gəzinti fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Qeyd edək ki, Safurə mərhum energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailəlidir. Cütlüyün 3 övladı var.

