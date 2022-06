Türkiyədə “Survivor All Star” yarışmasında iştirak edən kikboks üzrə 6 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev (Kobra Pərviz) yarışmadakı qazancı haqda açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı bu haqda Xəzər televiziyasında yayımlanan “Səhər mərkəzi” verilişində danışıb.

Pərviz Abdullayev yarışma zamanı həftəlik maaş aldıqlarını qeyd edib.

Aparıcının həftəlik nə qədər pul alırdınız sualına idmançı, “Yaxşı pul alırdıq” deyib.

