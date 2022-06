Əməkdar həkim, məşhur cərrah Nazim Cümşüd oğlu Allahverdiyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Nazim Allahverdiyev Birinci Qarabağ müharibəsində ön cəbhədə çətin əməliyyatlar keçirməklə bir çoxlarının həyatını xilas edib.

