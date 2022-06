UEFA Millətlər Liqasında Azərbaycan yığmasının Qazaxıstanla qarşılaşacağı stadion müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən məlumat verir ki, görüş sentyabrın 25-də “Dalğa Arena”da keçiriləcək.

Oyun saat 20:00-da başlanacaq.

