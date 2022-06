"Zirə" komandasında yeni məşqçi təyinatı olub.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Fərhad Vəliyev qapıçıların hazırlığı üzrə məşqçi təyin edilib. Onunla 1 illik müqavilə imzalanıb.

Buna qədər eyni vəzifəni yerinə yetirən Anar Niftəliyev isə əvəzedici heyətdə çalışacaq.

