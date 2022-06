ABŞ dövlət katibinin müavini Azərbaycana gəlir

ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə Müavini Kara Makdonald 13-15 iyun tarixində Azərbaycanda səfərdə olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.

"Səfər zamanı o, hökumət rəsmiləri, demokratiya və insan haqları sahəsində çalışan fəallar, müstəqil media və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək. Dövlət Katibinin Müavini Makdonald Demokratiya, İnsan Haqqları və Əmək Məsələləri üzrə Bürosunun Avropa, Cənub və Mərkəzi Asiya üzrə fəaliyyətinə habelə çoxtərəfli və qlobal münasibətlər sahəsində çalışan heyyətə rəhbərlik edir. Demokratiya, İnsan Haqqları və Əmək Məsələləri üzrə Büro qanun aliliyi, insan haqları və əsas azadlıqlardada daxil olmaqla universal dəyərləri dəstəkləyir. Sözügedən dəyərlər demokratiyaya habelə güclü, sabit, firavan, və suveren dövlətlərin inkişafına təkan verir", - məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.