COVİD-19 Çin laboratoriyalarında yaradılıb?

Çin COVİD-19-un Çin laboratoriyalarında yaradılıb sızdığı nəzəriyyəsini "siyasi motivli yalan" adlandırıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Zhao Lijian brifinqdə bildirib ki, "Laboratoriyadan sızma nəzəriyyəsi tamamilə anti-Çin qüvvələri tərəfindən siyasi məqsədlər üçün uydurulmuş bir yalandır:

"Bunun elmlə heç bir əlaqəsi yoxdur",- deyə o qeyd edib.

Zhao sübut olmadan günahı ABŞ-a atmağa çalışaraq Vaşinqtonun koronavirusu biosilah kimi inkişaf etdirdiyini iddia edib: "Biz həmişə elmi əsaslı qlobal virus araşdırmasını dəstəklədik və bunda iştirak iştirak etdik, lakin biz siyasi manipulyasiyanın istənilən formasına qəti şəkildə qarşı çıxırıq".

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı virusun mənşəyinin hələ də məlum olmadığını bildirib və əlavə araşdırmaları tövsiyə edib. ÜST bir hesabatında bütün mövcud məlumatların Covid-19-un səbəbinin, ehtimal ki, heyvanlardan, yarasalardan gəldiyini göstərdiyini qeyd edib. Bildirilib ki, Sars-CoV-2-nin insanlara laboratoriyadan sızması nəticəsində yoluxması ehtimalı ilə bağlı məlumat verilməyib və bu ehtimalı qiymətləndirmək üçün bütün ağlabatan elmi məlumatları nəzərə almaq vacibdir.

Məlumata görə, pandemiyanın necə başladığını izah etmək üçün əsas məlumat parçaları hələ də tapılmayıb və virusun ilk dəfə insanlara necə ötürüldüyünü dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil. Alimlər deyirlər ki, gələcəkdə oxşar hadisələrin qarşısını almaq üçün 2019-cu ildə nə baş verdiyini dəqiq müəyyənləşdirmək vacibdir. Lakin qlobal miqyasda milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan pandemiyanın mənşəyi ilə bağlı araşdırmalar son iki ildə Çin və bir sıra qərb ölkələri arasında siyasi çəkişmələrlə davam edib.

