Futbol qaydalarında dəyişiklik olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərarı Futbol Assosiasiyaları Beynəlxalq Şurası (İFAB) qəbul edib.

Qurum futbol oyunları zamanı 5 əvəzetmə qaydasının daimi olmasını məqsədəuyğun sayıb. 2022-ci il iyulun 1-dən etibarən bütün matçlarda 5 oyunçu dəyişikliyi mümkün olacaq.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası dövründə müvəqqəti olaraq oyun ərzində 5 əvəzetmədən istifadə olunması barədə qərar 2020-ci ilin mayında verilmişdi.

