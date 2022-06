Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə baş nazir "Tvitter"də məlumat verib.

“Mənim Covid-19 testimin nəticəsi pozitivdir. Lakin özümü yaxşı hiss edirəm. Səhiyyə Nazirliyinin tövsiyəsinə uyğun şəkildə peyvənd olunmuşam”, - deyə Trüdo bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.